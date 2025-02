Romano “Nove le filiere da implementare con Zes unica nel Mezzogiorno”

PALERMO (ITALPRESS) - Sono nove le filiere “da implementare per tutte le aree del Mezzogiorno, attraverso un’analisi del tessuto delle singole regioni per individuare dove migliorare. Ad esempio l’agroalimentare può beneficiare di un meccanismo di semplificazione della variante al piano urbanistico, che è insita nel provvedimento di autorizzazione della Zes unica: tante volte le aziende agroalimentari sono ubicate in zone a ridosso tra quelle agricole e quelle produttive, in mancanza di uno strumento di semplificazione della variante sarebbe impossibile per loro implementare le proprie attività”. Così il coordinatore della struttura di missione della Zes Giosy Romano, a margine di un convegno organizzato da Fdi a Villa Airoldi, a Palermo, sul tema della Zes unica. Presente, tra gli altri, la responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi. xd8/vbo