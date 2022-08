Roma, in salvo l’uomo sepolto nel crollo di uno scavo sotterraneo

Dopo 8 ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre ancora in vita l’uomo rimasto sepolto per il crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI, a Roma. Le cause sono ancora da accertare. fsc/mrv