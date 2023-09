ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e della Compagnia e del Gruppo di Frascati, supportati da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno eseguito 10 perquisizioni a persone di interesse operativo e ispezioni nella parti comuni e vani ascensori all’interno del complesso denominato “ferro di cavallo” in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. I Carabinieri, grazie anche al fiuto del cane Nathan, hanno rinvenuto e sequestrato 295 dosi di cocaina, 10 di hashish e 2 di marijuana. Gli stessi Carabinieri hanno rinvenuto nel sottoscala di una palazzina un fucile ad aria compressa cal. 22, per uso sportivo da poligono. Due uomini, un italiano e uno straniero sono stati denunciati dai militari per tentato furto aggravato in quanto sorpresi a smontare un’autovettura parcheggiata su via dell’Archeologia. Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno rintracciato 2 persone che sono risultate destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di droga e sono stati arrestati. Ulteriori controlli sono in corso in via dell’Archeologia, unitamente al personale tecnico delle società ACEA ATO-2, ARETI S.p.a. e Italgas per arginare il fenomeno degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas, per cui un primo bilancio parla già di 4 persone denunciate per furto.

Le attività dei Carabinieri si inseriscono in una più ampia operazione interforze, in corso da questa mattina nel quartiere Tor Bella Monaca, così come deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura.

