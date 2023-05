Roma, a seno nudo per l’ambiente. Protesta di Ultima Generazione

A Roma, in via del Tritone al semaforo di piazza Barberini, sette persone aderenti alla campagna "Non paghiamo il fossile", promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato la strada e si sono tolte la maglia restando a torso nudo, mentre un'altra si è denudata completamente. Dopo pochi minuti di blocco, sono arrivate sul posto le Forze dell'ordine, che in poco tempo hanno portato via i presenti. vbo/gsl