Roma, a fuoco mezzi pubblici in una autofficina di Nettuno

Incendio questa notte in un'autorimessa esterna ad una autofficina a Nettuno: coinvolti circa 20 autobus per il trasporto pubblico, alcuni automezzi per la raccolta dei rifiuti e un'autocisterna carica di GPL. Concluse questa mattina le operazioni di soccorso. gsl/pc/red