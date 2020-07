MILANO (ITALPRESS) – “La Brianza ha prodotti agroalimentari eccellenti che meritano di essere valorizzati. Abbiamo avuto modo di incontrare i produttori della Patata Bianca di Oreno e degli asparagi rosa di Mezzago. Due produzioni che stanno caratterizzando un territorio. L’intenzione della Regione Lombardia è quella di sostenere la distintività dei prodotti agricoli e la loro identificazione territoriale. Così come quella di stringere il legame tra agricoltura e ristorazione del territorio utilizzando materie prime come lo zafferano brianzolo”. Lo hanno detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi e il consigliere regionale Alessandro Corbetta che hanno visitato alcune aziende agricole della Brianza.

All’agriturismo Agrodolce di Besana Brianza, Rolfi e Corbetta hanno incontrato i produttori agricoli della zona, le associazioni di categoria e gli amministratori locali.

“Semplificazione burocratica, investimenti in innovazione, valorizzazione dei prodotti, sostenibilità ambientale e necessità di fare rete. Queste le esigenze del settore anche in vista della futura Pac. Dobbiamo combattere contro il tentativo dell’Europa di togliere la gestione delle risorse alle Regioni e coniugare le future strategie con le esigenze delle nostre aziende. Ascoltare gli agricoltori è il modo migliore per costruire le politiche agricole del futuro”, hanno detto.

Rolfi e Corbetta sono stati all’azienda agricola Augusto Frigerio (Vimercate), alla società agricola Fortuna (Oreno), all’azienda agricola Zafferanza (Usmate Velate) e all’azienda The Banker’s Jam, gestita da un giovane brianzolo che ha scelto di lasciare un lavoro come trader finanziario a Londra per tornare a coltivare la terra e produrre marmellate.

“Sempre più giovani stanno investendo sulla terra e questo ci fa ben sperare sul futuro. Regione Lombardia è al loro fianco”, hanno concluso Rolfi e Corbetta.

(ITALPRESS).