Rojc “Balcani Occidentali punto di riferimento per equilibri Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "Indubbiamente i Balcani occidentali rappresentano un punto di riferimento per gli equilibri del nostro paese e per gli equilibri di tutta l'Europa, per cui parlare di Balcani, di cui poco si sa in Italia è sempre utile". Lo ha detto la senatrice del Partito Democratico Tatjana Rojc a margine del convegno "I Balcani Occidentali e il loro cammino verso L'Europa". "L'allargamento o l'inclusione dei Balcani occidentali in questo momento cosi delicato in Europa e nel mondo, rappresenta un punto fermo e un punto estremamente importante". La senatrice Rojc ha spiegato che "il nostro paese è la porta d'ingresso per i Balcani o di uscita dei Balcani. Sappiamo bene che questi equilibri dipendono molto dalla stabilità che i Balcani hanno, in questo momento cosi delicato i cui gli equilibri della crisi ucraina, abbiamo il dovere di porre attenzione. È importante tenere tenere da conto quella terra, loro rappresentano la stabilità per il nostro paese e per tutta l'Europa". xc3/tvi/gtr