Rocco Forte, a Palermo riapre Villa Igiea dopo il restauro

Dopo due anni di lavori riapre, sotto le insegne del gruppo Rocco Forte, l'Hotel Villa Igiea di Palermo, il cinque stelle lusso nato in quello che, nelle intenzioni della famiglia Florio che lo acquistò nel 1900, doveva essere un sanatorio in riva al mare. "Questo albergo è un grande albergo, un sogno e sarebbe un grande albergo in qualsiasi parte del mondo", dice all'Italpress Sir Rocco Forte. abr/gtr/