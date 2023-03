ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha presentata la nuova Giunta nella sede di via Cristoforo Colombo confermando lo schema di 6 assessori a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia, con 5 uomini e 5 donne. La squadra sarà questa: Giancarlo Righini (FdI) sarà assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca, Roberta Angelilli (FdI) sarà vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, Elena Palazzo (FdI) avrà ambiente sport e turismo, Fabrizio Ghera (FdI) ai Trasporti e Rifiuti, Massimiliano Maselli (FdI) alle politiche sociali, Manuela Rinaldi (lavori pubblici e politiche di ricostruzione), per la Lega Pasquale Ciacciarelli (urbanistica, politiche abitative) Simona Baldassarre (cultura, politiche giovanili E della famiglia e pari opportunità), per Forza Italia Giuseppe Schiboni (lavoro università scuola formazione ricerca e merito), Luisa Regimenti (personale, sicurezza urbana rapporti con enti locali).

“Sulle case popolari ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni di degrado e illegalità. Ci sono persone con redditi di 359 mila euro che occupano le case popolari, ne abbiamo scoperte più di 100. È evidente che i mostri come il Corviale devono trovare una soluzione”, ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nel corso della conferenza stampa di presentazione della giunta.

“Dovremo dare – aggiunge – la massima accelerazione nella ricostruzione dei territori terremotati, ci sarà una attenzione senza precedenti per recuperare il tempo perduto nell’area del cratere ma non solo, lo faremo anche per le grandi opere e infrastrutture per far sì che riparta l’economia”. Per il termovalorizzatore “c’è un commissario, non facciamo letture che non stanno nè in cielo nè in terra. Incontrerò il sindaco per quanto riguarda la questione in sospeso dell’Ardeatina, l’ho percorsa l’altro ieri e sono rimasto sbalordito. Lì a regime dovranno passare circa 1800 mezzi al giorno e questi aspetti verranno discussi. Per quanto riguarda l’economia circolare non ci sarà un cambio di passo, sono ottimista. La mia sarà una presidenza del fare, senza pregiudizi ideologici”.

