Rocca “La Regione Lazio punta su piste ciclabili e turismo verde”

ROMA (ITALPRESS) - "Un accordo molto importante e significativo. Valorizzare le piste ciclabili e il turismo verde è una grande opportunità, abbiamo già investito diversi milioni di euro da un lato per la Ciclovia Tirrenica, dall'altro lato vogliamo fare in fretta anche la nuova pista ciclabile che unirà Roma e il Colosseo al mare di Ostia e al parco archeologico di Ostia Antica, un altro sito meraviglioso e che potrà beneficiare anche di questa opportunità per attrarre turismo". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, commentando il protocollo d'intesa firmato proprio dalla regione con l'Anci. xi2/pc/mca2