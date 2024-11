ROMA (ITALPRESS) – “Ho partecipato molto volentieri al convegno sul rischio idrogeologico in Consiglio regionale organizzato dalla consigliera Edy Palazzi. Troppe volte abbiamo pianto vite umane per tragedie evitabili. Dobbiamo invertire la rotta, investire nella prevenzione e in un cambio culturale di mentalità. Il fenomeno del cambiamento climatico che ci sta investendo, rappresenta una sfida della nostra epoca e dobbiamo affrontarlo. La politica ha la responsabilità di dare priorità, a partire dagli atti di programmazione economica, a questo tema. Nel Lazio esistono tante aree a rischio frane ed esondazioni. La prossima settimana porteremo in Giunta l’aumento di risorse contro il rischio idrogeologico attraverso una rimodulazione dei fondi Fesr. Si tratterà di un significativo incremento rispetto alle allocazioni delle precedenti amministrazioni. Abbiamo il dovere di intervenire sulle nostre comunità e di proteggere le nuove generazioni”. Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

foto ufficio stampa Regione Lazio

(ITALPRESS).

