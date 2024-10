CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Chicago, oltre all’inaugurazione di Vinitaly USA, dove la Regione Lazio ha portato 15 cantine del territorio, il presidente Rocca ha anche potuto confrontarsi con alcune delle eccellenze nel campo della ricerca di base e applicata dell’Illinois, tra cui spicca il laboratorio Federale Argonne. Finanziata dal Dipartimento dell’Energia statunitense, l’avveniristica struttura è riconosciuta a livello internazionale per l’impatto pionieristico in molteplici campi della ricerca e delle innovazioni tecnologiche, con contributi distintivi in materia di scoperte scientifiche, strutture all’avanguardia, soluzioni energetiche e climatiche e progressi nella sicurezza globale.

Complice anche l’entusiasmo dei ricercatori italiani del laboratorio, con i quali il presidente Rocca e la sua delegazione hanno avuto un fruttuoso e lungo dibattito, la Regione Lazio intende contribuire a strutturare solide collaborazioni tra le Università del territorio e questa prestigiosa struttura, orientate a sviluppare assieme progetti specifici e ad affrontare le sfide globali.

«Le possibilità di utilizzare l’incredibile ventaglio di attività di ricerca di base e applicata di questo laboratorio federale, per metterli al servizio delle comunità e dei nostri territori, in progetti da sviluppare assieme al Governo dell’Illinois, sono potenzialmente infinite. L’Argonne è leader nella ricerca in materia di economia circolare e riciclo dei materiali, possibilità di riconversione delle industrie verso una maggiore sostenibilità e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. È mia ferma intenzione proseguire in questo dialogo per sfruttare tutte le sinergie tra il nostro ecosistema e quello dell’Illinois, che comprende a pieno titolo il laboratorio Argonne», ha dichiarato il presidente Rocca.

I modelli di proiezione degli effetti dei cambiamenti climatici sui territori sviluppati dal laboratorio, grazie all’attività del supercomputer Aurora – secondo al mondo per capacità di calcolo – potranno essere messi a disposizione nell’ambito di una collaborazione industriale, istituzionale e accademica strutturata, per diverse applicazioni a beneficio del territorio e delle comunità. Al centro delle ricerche del laboratorio e di grande interesse per sviluppare future sinergie anche gli studi sull’economica circolare.

Le medesime tematiche – in aggiunta a quelle della promozione degli investimenti reciproci e dell’export – sono state al centro del proficuo incontro con il dipartimento dello Sviluppo economico del Governatorato dell’Illinois e con il World Business Chicago, già affrontate nel cordiale colloquio tra il presidente Rocca e il governatore J.B. Pritzker avvenuto a margine di Vinitaly. Centrale nei colloqui, la necessità di strutturare il dialogo e la comune volontà di raggiungere un’intesa che possa offrire nuovi scenari di collaborazione e sviluppare progettualità specifiche, in particolare in materia di scambio di migliori pratiche, trasferimento di tecnologie e sostegno ai rispettivi sistemi imprenditoriali e industriali, anche nel quadro delle opportunità offerte nel 2025 dalla partecipazione della Regione Lazio come regione d’onore alle celebrazioni della NIAF.

