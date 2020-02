Sfrontata, devastante, inarrivabile: a Kranjska Gora Alice Robinson si prende prepotentemente la scena. La diciottenne neozelandese domina il sesto slalom gigante stagionale centrando il secondo successo in carriera dopo quello che aveva aperto la stagione, a Soelden. Una prova di forza assolutamente incredibile e incontestabile per l’oceanica: tecnica, forza, spavalderia, nessuna paura. E pazienza se durante la prima manche commette un errore marchiano, nonostante tutto è lì, ad un passo da Petra Vlhova, poi battuta senza colpo ferire nella seconda manche. La slovacca termina a 39 centesimi dalla classe 2001, l’unica con un distacco ‘umano’ visto che Meta Hrovat e Wendy Holdener, entrambe sul podio a pari merito, pagano addirittura 1”59. C’è rammarico per Marta Bassino, che chiude quinta ad un solo centesimo dal podio, ma l’azzurra ha comunque dimostrato ancora una volta di essere nella sua migliore annata in carriera. “Nel complesso – ha spiegato l’azzurra – sono contenta per il mio quinto posto anche se quel centesimo, che mi tiene fuori dal podio, mi fa un po’ arrabbiare”. Poco brillante e debilitata dall’influenza Federica Brignone, la leader della classifica di specialità (407 punti contro i 333 della Vlhova e i 314 di Shiffrin) termina all’ottavo posto ad oltre due secondi dalla vetta. A punti anche Laura Pirovano, ventesima, e Maria Matilde Luisa Bertani, che centra il miglior risultato in carriera e arriva al traguardo ventiquattresima. In classifica generale Brignone accorcia ancora su Shiffrin, ancora out per via della scomparsa del padre che l’ha colpita poco meno di due settimane fa: l’azzurra sale a 1112 punti, 113 in meno dell’americana mentre Petra Vlhova accorcia da dietro e si porta a 971. E domani può essere una giornata totalmente favorevole alla slovacca visto che è in programma lo slalom speciale: prima manche alle ore 10,45 e seconda alle 13,45.

(ITALPRESS).