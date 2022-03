Roberto Lagalla si candida a sindaco di Palermo

L'assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’Agenzia Italpress. ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Palermo: "Una partita per Palermo e per i palermitani che in questo momento sono il mio unico partito di riferimento”, l'ha definita Lagalla. agd/abr/