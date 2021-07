SAN MARINO (ITALPRESS) – Il 29 luglio 2020 dall’idea della Segreteria di Stato per il Turismo guidata da Federico Pedini Amati nasceva il Tavolo Turistico Territoriale, un gruppo di lavoro al quale siedono Italia e San Marino, rappresentate dai rispettivi ministeri del Turismo, la Regione Marche, la Regione Emilia Romagna, 116 comuni e i nove Castelli sammarinesi. L’obiettivo, sostenuto dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, era quello di dare vita al Sustainable Tourism Development Project, un progetto di sviluppo turistico sostenibile ed extraterritoriale in linea con i principi dell’Agenda 2030 e rispettoso delle indicazioni dell’Unione Europea e degli organismi internazionali.

Esattamente un anno dopo, il 29 luglio 2021, il progetto è divenuto finalmente esecutivo e il gruppo di lavoro che si era riunito 365 giorni fa per comprenderlo, aderirvi, studiarlo e lavorarci sopra, oggi lo ha presentato avviando una nuova fase e annunciando ulteriori iniziative per il suo sviluppo.

Lavori aperti questa mattina al Centro Congressi Kursaal di San Marino con la prestigiosa presenza, oltre che del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e delle autorità locali, del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in collegamento telefonico e di Alessandra Priante, Direttore Regionale per l’Area Europa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) che, come detto, sostiene e patrocina il Sustainable Tourism Development Project fin dalle sue origini, dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino S.E. Sergio Mercuri oltre che delle autorità di Marche ed Emilia Romagna (intervenute alla conferenza con un video) e di molti dei Sindaci e degli Assessori dei Comuni che hanno aderito oltre che dei Capitani di Castello.

Durante la mattinata di lavori moderati da Sergio Barducci, i referenti del Comitato Tecnico-Scientifico e della Governance del TTT Stefano Moroncelli e Massimo Feruzzi hanno illustrato le varie fasi di sviluppo del Sustainable Tourism Development Project e presentato ufficialmente il nuovo marchio territoriale, “The lovely places”, di cui, oltre alla veste grafica, è stato ufficialmente svelato il nuovo sito web, portale che fare da promozione a tutte le attività marketing e di comunicazione comuni.

Grande la soddisfazione di tutte le istituzioni presenti, che hanno apprezzato non solo l’unicità del progetto, ma anche la velocità e la tenacia con cui lo stesso, a 12 mesi di distanza, è stato implementato.

