“Ritrova la bussola”, entrano nel vivo le scuole Vela

Il "progetto" Scuole Vela FIV 2020 della Federvela entra nel vivo: una grande e costante promozione estiva dei corsi velici, scelta ideale per vacanze sicure e senza rischi, immerse nella natura. Il claim del progetto e' "Ritrova la bussola", e il modo migliore e' cercarla in una delle tante scuole vela FIV in tutta Italia. L'iniziativa e' stata realizzata in collaborazione con Kinder Joy of Moving, Mercedes-Benz Vans, Luna Rossa Prada Pirelli. gm