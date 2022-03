ROMA (ITALPRESS) – Al PalaVesuvio di Ponticelli, a Napoli, riaperto al pubblico nel rispetto delle normative anti-contagio vigenti, si è conclusa l’ultima prova di regular season del Campionato di Serie B 2022, organizzata dall’Evoluzione Danza della presidente Colomba Cavaliere, aiutata da uno staff impeccabile. Il titolo di reginette di quest’anno – sommando i punteggi delle migliori due prove, sulle tre disputate – se lo aggiudicano le ginnaste della Gymnasium Gravina di Catania che, con 211.100, guadagnano di diritto la promozione in A2. Tre i posti disponibili per il passaggio alla serie cadetta. Con la piazza d’onore e 210 punti netti nella classifica di campionato anche l’Endas Cervia sale di categoria per il 2023 insieme ad Albachiara di Lucca che, con 207.950 punti guadagnano l’ultimo posto valido. Rimangono stabili in Serie B la Doria Gym di Taviano, l’Opera di Roma e la Gymnica 96 di Forlì mentre Ritmica Piemonte, Concordia Chivasso, Ginnastica Pavese e Ritmica Nervianese si giocheranno il tutto per tutto ai ‘play out’ di Folgaria – il weekend del primo giugno – per gli ultimi due posti utili per la permanenza in B.

Le altre due società retrocederanno in Serie C insieme a Ritmica de Giorgi di Lecce e la Petrarca di Arezzo che, con la prova di oggi, sono arrivate rispettivamente in 11ª e 12ª posizione nella classifica di campionato. Quella di giornata, invece, ha visto trionfare la Gymnasium Gravina (pt. 106.000), davanti alla Doria Gym (pt. 104.050) e alla Endas Cervia (pt. 103.350). Ai piedi del podio partenopeo la Gymnica 96 di Forlì (pt. 101.650). Alla cerimonia di premiazione – presentata come sempre dal “the voice” della Ritmica azzurra, Fabio Gaggioli, coadiuvato dalla referente dei rapporti internazionali della FGI, Cristina Casentini – hanno partecipato Rosario Pitton, vice presidente federale, Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica Nazionale dei piccoli attrezzi e Colomba Cavaliere, dirigente della società organizzatrice.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com