Rissa per un panino nel Catanese. A Biancavilla, nella zona della movida, davanti ad una nota panineria, due gruppi di cittadini italiani e albanesi si sono scontrati per una incomprensione linguistica. La lite è scoppiata in seguito ad una battuta di un cittadino di Biancavilla rivolta ad un albanese che, non avendo compreso l’ironia della frase, ha pensato che il ragazzo volesse offenderlo. Quindici persone sono state denunciate dai Carabinieri, tra cui un minorenne. vbo

