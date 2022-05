Risparmio, italiani accorti ma fiduciosi

Nonostante le turbolenze dell'attualità, non è il pessimismo a dominare il rapporto degli italiani con il risparmio. Secondo quanto emerge dall’Osservatorio Reale Mutua sul welfare, se il 26% assegna alle sue risorse una funzione ancora prettamente difensiva, un italiano su tre le vede oggi come uno strumento per iniziare a pianificare il proprio futuro economico. mgg/sat/gtr