LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Perse le prime due amichevoli con Nigeria e Australia, il Team Usa coglie finalmente il suo primo successo nella preparazione al torneo olimpico di Tokyo: battuta 108-80 l’Argentina. La nazionale a stelle e strisce allenata da Gregg Popovich è apparsa in crescita, dando continuità a quanto di buono aveva mostrato nel primo tempo contro l’Australia prima del crollo nel terzo quarto. A confermarsi nelle vesti di leader Kevin Durant, che firma 8 dei suoi 17 punti nel primo parziale, 17 punti anche per Bradley Beal: dopo aver tirato col 38% nelle prime due gare di preparazione, ha messo dentro i primi 4 tiri della sua partita, comprese due triple. A riposo Tatum per un problema al ginocchio, in quintetto è stato promosso Zach LaVine che ha ripagato la fiducia di Popovich con 15 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Per l’Argentina, alla terza sconfitta su tre sulla strada per Tokyo, 16 punti dell’eterno Luis Scola. Venerdì gli Usa torneranno in campo per la rivincita con l’Australia che nel frattempo ha sconfitto 108-69 la Nigeria, sempre a Las Vegas: entrambe le nazionali saranno avversarie dell’Italia di Meo Sacchetti nel girone olimpico in Giappone.

(ITALPRESS).