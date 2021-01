AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Prima gioia per Luna Rossa alla Prada Cup, la competizione che ad Auckland mette in

palio il pass per la sfida contro New Zealand per la 36esima

edizione dell’Americàs Cup. Dopo l’esordio negativo contro Ineos Team Uk, l’imbarcazione italiana si riscatta nella seconda giornata di regate che conclude anche il primo round robin. In condizioni estremamente complicate con vento leggero e instabile sul campo di regata, posizionato tra l’area C di North Head e il campo D, verso l’isola di Rangitoto, il team di American Magic entra nella parte destra dell’entry box in anticipo, guadagnandosi una penalità, ma entrambe le barche fanno fatica a rimanere sui foil. Luna Rossa parte sulla sinistra del campo guadagnando già da subito metri di vantaggio sugli americani che hanno difficoltà nel decollo. E al primo gate di bolina la barca italiana è in vantaggio di 7’38”. La discesa verso il cancello di poppa sembra durare un’eternità, tra momenti in foiling, dove si raggiungono anche i 30 nodi di velocità, e metri percorsi in displacement, senza riuscire ad andare avanti. Patriot riesce ad approfittare di qualche raffica sul lato sinistro del campo che li permette di girare la boa e raggiungere Luna Rossa. All’incrocio il vantaggio si riduce a meno di 100 metri. E’ una continua ricerca della raffica per poter riprendere il volo per primi e al gate Luna Rossa è in vantaggio di solo 1 minuto. Nella seconda bolina la distanza si allunga di 500 metri. Ci vuole una mente fredda e concentrata per riuscire a rimanere sempre nel vento, una manovra sbagliata, una “touch down” potrebbero compromettere l’intera regata. Il percorso viene ridotto a soli due giri (4 lati). Il vento continua ad essere incostante, affrontare il centro campo è come camminare in un campo minato e bisogna essere attenti a navigare su ogni raffica. Ma dopo 38 minuti e 54 secondi, Luna Rossa taglia la finish line, mentre gli americani sono ancora in difficoltà al gate di bolina. “E’ stata sicuramente una regata difficile dal punto di vista mentale – il commento di Pietro Sibello, mainsail trimmer – Durante tutta la regata l’obiettivo è stato quello di rimanere sempre nella pressione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto nella seconda parte della prova, abbiamo trovato un buon ritmo. Siamo molto soddisfatti. Domani abbiamo due regate con condizioni molto diverse e daremo il massimo come sempre”. Nell’altra regata di giornata, altro successo per Team Ineos UK, sempre a spese di American Magic (+4’59”), con i britannici che guidano la classifica con tre vittorie su tre. Ma domani sarà una giornata intensa per Luna Rossa Prada Pirelli, impegnata in due prove che chiuderanno il secondo round robin: prima sfida contro Ineos, poi nuovo confronto con l’imbarcazione statunitense.

