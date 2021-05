ROMA (ITALPRESS) – Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc è pronto a riavviare anche l’attività territoriale offrendo a tutte le Società la possibilità di partecipare ad attività federali organizzate nel proprio territorio di appartenenza tenendo conto delle aperture che il nuovo decreto legislativo prevede per gli sport di squadra. Al fine di riprendere con gradualità l’attività giovanile delle categorie di base, in considerazione delle indicazioni generali riportate nel Protocollo per le Attività di Squadra Giovanili, vengono proposte diverse opportunità di gioco che continuano a perseguire l’obiettivo di sviluppare un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio e alle sue peculiarità per recuperare il più possibile le occasioni di gioco che sono mancate in questo periodo. La novità sostanziale consiste nella proposta di Tornei che, dopo l’avvio in questo fine di stagione, potranno consentire agli stessi giovani di proseguire l’attività anche nella successiva stagione sportiva senza la necessità di modificare le previste categorie per fascia di età indicate nei vigenti regolamenti.

L’attività ufficiale proposta (da considerarsi integrativa e non sostitutiva delle attività ordinarie delegate ai Comitati Regionali o alle Delegazioni Provinciali) potrà essere sviluppata nelle categorie Pulcini ed Esordienti come segue:

1)Attività aperta a tutte le Società:

Esordienti Fair Play (attività regionale per i nati nel 2008 e nel 2009);

Pulcini #GrassrootsChallenge (attività regionale per i nati nel 2010 e nel 2011);

U12 Femminile (attività regionale per le nate nel 2008 e nel 2009 che potrà svilupparsi anche a livello interregionale e nazionale dal mese di novembre).

2) Attività esclusiva per le società riconosciute come Scuole di Calcio Elite, Club Professionisti e Società incluse nelle Aree di Sviluppo Territoriale (Evolution Programme):

U13 Fair Play Elite (attività regionale che potrà svilupparsi a livello interregionale e nazionale dal mese di novembre, per i nati nel 2008 e nel 2009).

Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate dall’evoluzione della situazione epidemiologica l’attività viene suddivisa nei seguenti periodi:

Dal 03 Maggio al 7 Giugno: Grassroots Challenge 2021 (Sfide Tecniche per tutte le categorie)

Dal 22 Maggio al 30 Giugno: prima fase Torneo a livello territoriale

Dal 12 Settembre al 3 Ottobre: seconda fase Torneo a livello territoriale/interprovinciale

Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre: terza fase Torneo a livello territoriale/regionale

Ovviamente non si può non tenere conto della situazione epidemiologica che impedisce ad alcune regioni di tornare a giocare in modalità collettiva, per cui tra le proposte è stata inserita anche una competizione a distanza che consentirà a tutti di mettersi in gioco con Sfide Tecniche proposte dai nostri Tecnici Federali attraverso i “Grassroots Challenge”, dove tutte le Società possono iscriversi ad un concorso tecnico nazionale e partecipare a delle sfide a squadre, seppur disputate a coppie ed in forma individuale, per le differenti categorie Esordienti, U12 Femminile e Pulcini. I punteggi ottenuti nei “Grassroots Challenge” verranno utilizzati per le graduatorie dei nuovi Tornei avviati.

