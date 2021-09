Ripartire dopo il Covid, a Ladispoli il forum Enpaia

A Ladispoli si è tenuto il Forum "Economia e societa': tendenze nel dopo Covid", promosso dalla Fondazione Enpaia, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, che conta tra i suoi iscritti oltre 9mila aziende. Si è parlato di sostenibilità, PNRR e agricoltura. sfe/abr/red