"Ringrazio il Ministro Francesco Boccia, Jimmy Ghione e Striscia la Notizia anche a nome dei 55.000 firmatari della petizione #RipartiamoPlasticFree #RipartiamoSenzaMonouso. Ora aspettiamo il voto favorevole sugli emendamenti SalvAmbiente in Parlamento". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente, dopo il servizio andato in onda ieri sera su Striscia la Notizia.

Il promotore della petizione, Alfonso Pecoraro Scanio, e il testimonial Jimmy Ghione, hanno consegnato al Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, la richiesta di un freno alla diffusione dei Dpi usa e getta.

Il Ministro, da parte sua, si è impegnato a “sensibilizzare le Regioni perchè questa è una campagna che va sostenuta. L’ambiente deve essere tutelato e noi possiamo impegnarci al meglio”.

