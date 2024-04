Riparte il “Pet Camper Tour”

ROMA (ITALPRESS) - Contro l’abbandono, per la tutela dell’ambiente e per la sicurezza stradale torna on the road il “Pet Camper Tour”. Per il quarto anno consecutivo la campagna educativa e solidale si snoderà attraverso alcune tappe che vedranno il camper protagonista di un progetto organizzato dall’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo. L'iniziativa si avvale del patrocinio di Anas e Fnovi e della collaborazione di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Il progetto toccherà Lazio, Campania e Toscana, da aprile a giugno. I visitatori potranno partecipare gratuitamente ad attività proposte da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, incontri con esperti, volontari di associazioni e volti noti dello spettacolo e dei social. Particolare attenzione in ogni sosta del Pet Camper Tour, 6 aprile al Bioparco di Roma e 7 aprile al Fantastico Mondo Castello di Lunghezza, 4 e 5 maggio alla Città della Scienza di Napoli, 8 e 9 giugno al Parco Cavallino Matto di Marina di Castagneto Carducci (Livorno), sarà data alla biodiversità. mgg/mrv