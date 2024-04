Riotta “Feste religiose in Sicilia sono un fatto culturale e storico”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Le feste religiose in Sicilia sono, per chi ha fede, un fatto estremamente importante, ma sono anche un fatto culturale, antropologico, storico: spesso le feste religiose cristiane derivano da antichissime feste pagane, quindi ovviamente sono un'occasione molto importante per ampliare la cultura siciliana all'estero". A dirlo il giornalista Gianni Riotta in occasione dei festeggiamenti per l'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia a New York. col/fsc/gtr