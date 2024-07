Rinasce in Sicilia il borgo della Cunziria, progetto da 20 milioni

VIZZINI (CATANIA) (ITALPRESS) - Recuperare il passato culturale, sociale e archeo industriale del territorio, al tempo stesso rinnovandolo. È questo il filo conduttore di un progetto di rigenerazione urbana in Sicilia che coinvolge Vizzini, comunità nel cuore dell'entroterra catanese. Si tratta di "In Cunzirìa", che con un investimento di 20 milioni mira a trasformare il Borgo in un polo culturale e turistico. col/mgg/gtr