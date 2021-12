NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Grande rimonta dei Nets nella notte Nba. Continua a vincere Brooklyn, capace di esaltarsi anche nelle difficoltà: a Dallas, infatti, Kevin Durant (24 punti e 7 rimbalzi) e compagni risalgono da -17 nel terzo quarto imponendosi per 102-99 in casa dei Mavericks nonostante il rientro dopo i malanni alla caviglia di Luka Doncic. Lo sloveno ha chiuso con 28 punti, 6 rimbalzi e 9 assist, ma è stato impreciso da lontano (3 su 11) e in difesa ha barcollato, incapace nel finale di contenere la verve di James Harden, altro grande protagonista della serata e autore dei tre punti del sorpasso con il 100-97. Per Dallas è la quinta sconfitta casalinga di fila, Brooklyn continua dunque a comandare a Est con 17 successi e 7 ko, uno in meno dei Chicago Bulls.

Il ritorno dei Lakers. Nella storica sfida contro Boston (17 titoli a testa), Los Angeles disputa forse la miglior gara della stagione imponendosi per 117-102, trascinata da LeBron James, autore di 30 punti (più 4 rimbalzi e 5 assist).

Non solo James, anche Russell Westbrook (24 punti e 11 assist) ed Anthony Davis (17 punti e 16 rimbalzi) hanno regalato solidità alla franchigia gialloviola. In casa Celtics, Jayson Tatum (34 punti) troppo solo (Jaylen Brown è ancora out) per sperare di lottare.

Rialza la testa New York. Dopo 3 ko di fila (5 negli ultimi 7 match) i Knicks hanno fatto la voce grossa contro San Antonio: bene R.J. Barrett (32 punti), gli uomini di Tom Thibodeau hanno lasciato le briciole agli Spurs, chiudendo 121-109.

(ITALPRESS).