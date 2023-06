Riggio “Con Genio Express in treno veloce da Palermo all’aeroporto”

"Invito cittadini e turisti a prendere il treno per arrivare in aeroporto". Così Vito Riggio, amministratore delegato Gesap, a margine della presentazione del nuovo collegamento veloce "Genio Express" per Punta Raisi attivato dal Regionale di Trenitalia per la Regione Siciliana. xd8/vbo/gtr