GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha incontrato a Roma il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Presente, oltre ai tecnici del Ministero e della Regione Liguria, anche il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro.

“Abbiamo avuto un incontro proficuo con il Ministro Pichetto Fratin, durante il quale si è discusso di vari temi di grande importanza per la Liguria, a partire dal progetto del rigassificatore”, ha detto Piana in merito agli sviluppi del piano energetico nazionale sul territorio ligure. “Come confermato anche in sede ministeriale – ha continuato -, prima di prendere nuove decisioni e nel rispetto dell’iter istituzionale, attendiamo l’esito del Riesame. Dopodichè, se necessario, verrà individuato un nuovo commissario straordinario dal Governo. Nel frattempo, il 12 luglio prossimo incontreremo i sindaci del territorio per rispondere alla loro richiesta di un confronto. Affronteremo insieme le questioni rilevanti per le nostre comunità, che restano una priorità della Regione Liguria”.

– Foto: Ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS).