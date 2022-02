Rifiuti, protocollo di intesa tra Regione Basilicata e Conai

Il presidente della Regione BasilicataVito Bardi e il presidente del Conai Luca Ruini, hanno firmato un protocollo di intesa, della durata annuale per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare per la riduzione ed il trattamento di rifiuti speciali e la loro pericolosità. ron/pc/red