Rifiuti, consorzi alleati importanti per la differenziata

"Per aumentare la raccolta differenziata serve l'aiuto di tanti modelli. Uno è sicuramente il porta a porta, ma poi ci sono sistemi come gli impianti di selezione che stiamo comprando con i fondi del Pnrr, isole ecologiche, centri raccolta fino ad arrivare ad azioni con i consorzi di filiera". Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessore comunale di Roma all'Ambiente, a margine della campagna di sensibilizzazione Conou per la raccolta degli oli usati nel porto di Ostia. ads/mgg/gtr