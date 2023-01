Rifiuti, 600 milioni per l’economia circolare

Per un totale di 600 milioni stanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il ministero dell'ambiente ha dato il via libera a 192 progetti relativi agli investimenti “faro” di economia circolare per la meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti. mgg/gtr