Rider, scoperto sfruttamento lavorarivo nel settore della Gig Economy

I Carabinieri per la Tutela del Lavoro hanno effettuato un controllo straordinario in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali centri abitati della penisola finalizzato ad individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l'esercizio dell'attività di ciclo fattorino. pc/red