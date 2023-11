Riciclo, Perrotta (Assoambiente) “Italia sulla giusta traiettoria”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia è sulla buona strada e questo ce lo racconta anche il report della Commissione. Siamo sulla giusta traiettoria, dobbiamo ancora lavorare un po' sul conferimento in discarica dei rifiuti, però siamo tra i primi 9 Paesi in Europa con il semaforino verde ed è un buon segnale per il nostro Paese". Così Elisabetta Perrotta, direttrice Assoambiente, in occasione della presentazione del Rapporto annuale "L'Italia che Ricicla", promosso dalla sezione Unicircular di Assoambiente. "Nell'Italia che ricicla però abbiamo un altro obiettivo: non solo illustrare qual è il contesto del fare riciclo, ma quest'anno volevamo lasciare in eredità - spiega - quella che è un'agenda di lavoro, un vero e proprio vademecum per riuscire a trasformare per il 2024 e il 2025 il riciclo in una reale forza motrice per l'industria, la crescita e la resilienza del nostro Paese. L'agenda si compone in tre punti fondamentali: semplificazione normativa, adeguare la normativa a quella che è l'innovazione tecnologica per la transizione energetica e ambientale; il terzo punto, forse il più importante, è mettere in atto tutto quello che può servire per il riciclo per riuscire a rendere concreto l'aspetto positivo e di resilienza che può fornire all'economia italiana ed europea".