Riciclo dell’alluminio, l’Italia ai vertici in Europa

Lattine per bevande, scatolette, bombolette, fogli per la conservazione del cibo, vaschette da cucina, e molto altro. Nel mercato italiano sono presenti oltre 78 mila tonnellate di imballaggi in alluminio, ed è sempre più alta la quota del loro riciclo, come dimostrano i dati presentati a Ecomondo dal Cial (Consorzio nazionale imballaggi alluminio). col/sat/mrv