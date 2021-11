Ricerca, Messa “10 miliardi di euro da oggi al 2022”

“Complessivamente da qui a dicembre del prossimo anno metteremo a bando per tutto il sistema quasi 10 miliardi di euro, che in grossa parte va proprio al mondo della ricerca accademica, università, istituti di ricerca e impresa”. Lo ha detto il ministro per l'Università e la Ricerca Cristina Messa a Milano. fmo/pc/gtr