ROMA (ITALPRESS) – Il Sant’Eugenio inaugura oggi il nuovo reparto di ematologia, un nuovo inizio per una storia di lunga data. La nascita dell’ospedale, come ricorda la Dottoressa Flori Degrassi, Direttrice generale dell’ASL Roma 2, risale al 1936. La ristrutturazione ha visto importanti interventi soprattutto per il nuovo centro trapianti. L’ospedale potrà finalmente accogliere pazienti con problematiche infettive, non necessariamente legate al Covid.

All’inaugurazione è intervenuto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Parto da un ringraziamento, se potessi da un abbraccio” dice scherzando. “Grazie ai medici e agli infermieri per questi mesi di grandi sforzi e lavoro. Oltre all’impegno profuso da parte di tutto il personale sanitario, è necessario adesso dare risposte concrete. Inseriamo il nuovo reparto di ematologia all’interno di quei modelli forti di rinascita, come lo sono state le assunzioni, le stabilizzazioni e gli investimenti di questi mesi. Sono segnali per mettere al centro del nostro modello di sviluppo il diritto alla cura e gli investimenti alla sanità. Quello a cui assistiamo oggi è un chiaro segnale di efficienza. Nei prossimi dodici mesi apriranno 276 cantieri sanitari, per circa 358 milioni di euro di investimenti”.

“Grazie a un bilancio regionale coi conti in ordine, abbiamo annunciato, pochi giorni fa, un altro investimento di 110 milioni per l’edilizia sanitaria, infrastrutture e nuove tecnologie – prosegue Zingaretti – A tal proposito, il Sant’Eugenio sarà incluso per una nuova risonanza magnetica e una nuova cabina elettrica. Tutto ciò è stato possibile grazie a un lavoro con il governo e il ministro Provenzano sulle risorse europee. La dedizione dei medici e degli infermieri è stata la spinta che ci ha fatto capire che una struttura come la sanità non può più subire uno stress del genere, soprattutto dopo quella che possiamo definire la crisi sanitaria più grave dal secondo dopoguerra”.

(ITALPRESS).