Riabilitazione, cresce la ricerca solidale

ROMA (ITALPRESS) - La ricerca può essere solidale. Lo dimostrano i progetti presentati in occasione dell’evento ‘La solidarietà per la ricerca’ organizzato dalla Fondazione Don Gnocchi. Fondazione che ha visto aumentare il numero delle sue pubblicazioni scientifiche da 274 nel 2022 a 309 nel 2023, con un incremento dell’impact factor, il parametro che misura l’importanza dei progetti di ricerca, di oltre il 12%. Un dato importante anche perché riguarda la ricerca in medicina riabilitativa, un ambito spesso ignorato ma in realtà sempre più centrale per la cura di malattie croniche, in grande aumento. sat/mrv