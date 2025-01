ROMA (ITALPRESS) – Rfi rende noto che, solo nel 2024, ha investito oltre 10 miliardi per interventi tecnologici ed infrastrutturali sulla rete ferroviaria. Si tratta – sottolinea in una nota – di un investimento imponente, mai registrato prima. Più del 30% degli investimenti è strettamente connesso ad interventi manutentivi sulla rete. Fra le numerose attività, sono stati rinnovati oltre 1.000 km di binari e oltre 1.000 deviatoi, già in esercizio sulla rete, sono stati totalmente sostituiti.

Oltre 300 km di rete elettrica sono stati aggiornati, nove sottostazioni elettriche e 52 posti periferici per la gestione operativa delle linee elettriche. L’attività di manutenzione ordinaria ammonta a 3,5 miliardi d’investimenti nell’anno consentendo un maggiore livello di controllo ed efficienza.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

