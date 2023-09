ROMA (ITALPRESS) – La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, presieduta da Mario Luciano Crea (Lista Rocca), oggi ha dato parere favorevole all’unanimità allo schema di delibera della Giunta regionale numero 13 concernente: “Modifica al regolamento regionale 15 novembre 2019 n.23 -. Regolamento di attuazione della Legge regionale 10 marzo 2017 n.2 – Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n.13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche”. Il provvedimento torna in Giunta per l’approvazione definitiva.

Il presidente Crea ha invitato i rappresentanti della direzione regionale turismo, Marco Tiratterra e Roberto Battista, a illustrare le modifiche inerenti il regolamento che si sono rese necessarie per adeguare il provvedimento alle novità sopravvenute e che hanno motivazioni solo tecniche.

Oltre al presidente Crea, hanno espresso parere favorevole alla delibera di Giunta anche la vicepresidente della quinta commissione, Edy Palazzi (Fratelli d’Italia); Fabio Capolei di Forza Italia; Michele Nicolai, Laura Corrotti e Vittorio Sambucci di Fratelli d’Italia; Eleonora Mattia e Mario Ciarla del Partito Democratico.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).