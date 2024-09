VENEZIA (ITALPRESS) – La nuova programmazione autunnale e primaverile 2024-2025 della Rete Biblioteche Venezia si avvia il 1^ ottobre con tanti appuntamenti pomeridiani per bambini e ragazzi e ben 6 rassegne dedicate a loro, che coinvolgeranno 10 biblioteche della Rete : Biblioteca Vez Junior, Biblioteca di Marghera, Biblioteca di Zelarino, Biblioteca Bruno Bruni di Favaro Veneto, Biblioteca Bettini Junior di Venezia, Biblioteca di Giudecca, Biblioteca Hugo Pratt a Lido, Biblioteca Cagnaccio a San Pietro in Volta – Pellestrina, Biblioteca di Burano e Biblioteca di Murano. L’accesso a tutti gli eventi è libero e gratuito su prenotazione obbligatoria da effettuarsi una settimana prima telefonando o scrivendo alla biblioteca indicata

“Le nostre biblioteche continuano il lavoro dedicato ai piccoli lettori portando avanti le linee programmatiche, in ambito culturale, che questa Amministrazione comunale ha da sempre introdotto a favore dei cittadini di tutto il territorio. Lo sforzo per rendere le sale lettura anche luoghi di aggregazione e crescita è stato ampiamente ripagato dai partner istituzionali e non che scelgono di lavorare con la nostra rete, e in primis dall’utenza che ogni giorno decide di passare parte del proprio tempo con noi. L’impegno, in questo caso, è rivolto ai piccoli e alle loro famiglie per offrire laboratori e percorsi di lettura che arricchiscano le loro giornate in compagnia di un buon libro e nuove avventure” è il commento dell’assessore alle Politiche sociali , Simone Venturini.

La rassegna “Biblioteca che vai, storia che trovi” quest’anno si rinnova nella sua articolazione e da ottobre 2024 fino a maggio 2025 si svilupperà in ben cinque rassegne che comprenderanno 56 appuntamenti pensati per tutti, da 0 ai 14 anni, condotti dall’Associazione Didatticando, per mettere al centro i bambini e ragazzi con le loro passioni e la loro creatività. Due saranno le rassegne per la “Baby Edition”, una autunnale e una primaverile con 22 incontri dedicati alle famiglie con bambini e bambine fino ai 5 anni, nelle quali “Parole suoni e gesti gentili” porteranno genitori e bambini in un’avventura di lettura con tanti appuntamenti per piccoli ascoltatori fatti di storie da ascoltare e movimenti da vivere: primo appuntamento il 1^ ottobre in Vez Junior e poi a ruota in tutte le Biblioteche. Per i più grandi invece la rassegna “Come si fa? Laboratori creativi tra i libri”, proporrà 34 eventi suddivisi in due fasce d’età, dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni, pensati per coinvolgere i partecipanti in tre fantasie di pomeriggi che si svilupperanno nei calendari stagionali.

In autunno nei Pomeriggi con stile arriveranno laboratori di moda e di costruzione di burattini, mentre durante l’inverno 2025 i Pomeriggi del mistero proporranno laboratori con la carta e avventure in escape room, infine la primavera 2025 porterà i Pomeriggi a pennello con laboratori di tecnologia, colori e riciclo in arte. Il primo appuntamento dei Pomeriggi con stile sarà in Biblioteca di Murano con il laboratorio Stilisti creativi dove con forbici e modelli alla mano, i partecipanti dagli 11 ai 14 anni, scopriranno i segreti che si nascondono dietro alle creazioni di moda; mentre i bambini dai 6 a i 10 anni come dei maestri artigiani daranno vita ai personaggi delle storie narrate nel laboratorio Burattinai per un giorno, il 22 ottobre in Biblioteca Bruno Bruni di Favaro per poi arrivare in tutte le Biblioteche della terraferma e del centro storico. Ma non finisce qui: durante tutto l’anno non mancheranno le letture ad alta voce a cura dei bibliotecari e dei lettori volontari, le collaborazioni con importanti manifestazioni culturali come la Maratona di Lettura di Veneto Legge, Dritti sui Diritti, la Settimana dell’Allattamento in collaborazione con l’ULSS 3 e la Venice Glass Week che porterà in Vez Junior, in Bettini Junior e alla Hugo Pratt del Lido un workshop rivolto a genitori e figli per realizzare un’opera a quattro mani e a novembre la Notte dei Pupazzi. Il calendario con gli orari di tutti gli eventi in tutte le biblioteche è consultabile sul sito web della Rete Biblioteche Venezia: https://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia

– Foto ufficio stampa Comune Venezia –

(ITALPRESS).