MILANO (ITALPRESS) – Regione Lombardia ha concesso all’Università Statale di Milano il comodato d’uso per 25 anni delle residenze universitarie di via Santa Sofia, di via Bassini, di via Plinio, azione che consente anche all’ateneo di partecipare ai bandi di finanziamento nazionali per interventi di riqualificazione. Nello stesso quadro Regione ha erogato un finanziamento di 254.000 euro per la residenza di via Bassini per lo svolgimento di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, con l’introduzione di impianti ad alta efficienza, adeguamento alle normative antincendio e abbattimento barriere e miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi interni.

“La Statale ringrazia Regione Lombardia per il prezioso supporto che costantemente assicura al suo impegno a favore del diritto allo studio, e in particolare alle esigenze di residenzialità degli studenti che sappiamo essere in forte crescita nel nostro territorio- commenta la prorettrice Marina Brambilla, delegata ai Servizi per la didattica e agli studenti della Statale di Milano-. Il tema delle residenze è al centro dell’attenzione dell’ateneo: dopo aver raggiunto l’obiettivo dei nuovi 300 posti fissati nel piano strategico passato, per perseguire l’obiettivo del piano strategico appena approvato di un aumento di 400 posti letto (che porteranno la disponibilità totale a 1.474), l’università si candiderà al nuovo bando 338 che prevede il cofinanziamento da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari”.

In questo modo, la Statale arriverà al raddoppio dei posti in Attendolo Sforza, a un ampliamento nel Campus Martinitt e alla costruzione di una residenza dedicata nel Campus Mind.

“Esprimo grande soddisfazione per la proficua collaborazione che da anni esiste tra Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Milano- dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini-. Sono convinto che il sistema universitario lombardo, nel capoluogo in particolare, sia una delle tante eccellenze della nostra regione. Sono i numeri a certificarlo, nonostante la pandemia. Anzi, è lecito aspettarsi che, una volta superata questa fase, il numero degli studenti che vorranno trasferirsi a Milano per frequentare l’università riprenderà ad aumentare e quindi sarà necessaria un’offerta di alloggi più ampia”.

