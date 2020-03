Renzi “Dobbiamo pensare al dopo, riaprire gradualmente”

"Dico che dobbiamo pensare al dopo e di riaprire gradualmente le fabbriche , ma questa discussione si puo' fare se si danno gli strumenti di protezione ai medici e si fanno i test alle persone. Dobbiamo dare agli scienziati gli strumenti tecnici per prevedere, non solo per rincorrere. Preoccuparsi di questo e' politica, non populismo, se no significa condannare il Paese a vivere l'emergenza economica". ads/mrv/red