Rendiconto Inps, Tedesco “In Puglia e a Bari è cresciuto il Pil”

BARI (ITALPRESS) - "Dati alla mano è un 2023 in cui in Puglia e a Bari in particolare è cresciuto il Pil e sono soprattutto cresciute le entrate contributive. Dico soprattutto, perché all'istituto interessano quelle al fine di provvedere adeguatamente al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Cresce l'occupazione, anche se trainata dai rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali. Chiaramente poi bisogna nettizzare il tutto con riferimento alle persone che lavorano per poche ore, per pochi giorni all'anno. Sta di fatto che a Bari, rispetto al resto della regione, registriamo una crescita occupazionale più elevata e un tasso di disoccupazione che si avvicina alla media nazionale". Lo ha detto il direttore regionale dell'Inps, Vincenzo Tedesco