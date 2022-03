ROMA (ITALPRESS) – L’illuminazione è uno degli elementi al centro degli studi di Renault sul comfort di Nuova Mègane E-TECH Electric: Full Led, è basata sul ciclo circadiano, ossia il ritmo biologico del corpo umano nelle 24 ore, per ottimizzare il benessere degli occupanti. Pertanto, l’illuminazione dell’abitacolo, che comprende le strisce luminose della plancia, dei pannelli interni delle porte e del supporto per lo smartphone, è diversa di giorno e di notte e cambia automaticamente colore ogni 30 minuti. Quest’esperienza unica è stata battezzata Living lights. Con transizioni fluide tra i colori, effetti dinamici e naturali e cambi di colore automatici, l’ambient lighting sembra prendere vita. Di giorno, i colori freddi valorizzano il design interno e trasmettono una sensazione di alta tecnologia. Di notte, l’atmosfera accattivante dei colori caldi immerge il conducente e i passeggeri in un clima rilassante che rivela una nuova personalità di Nuova Mègane E-TECH Electric.

L’ambient lighting è naturalmente personalizzabile tramite i settaggi multi-sense, il cui pulsante di accesso diretto è ora sul volante. In particolare, è possibile regolare l’intensità dell’illuminazione ed adattare il colore al proprio umore o preferenze. Nel display OpenR, un cursore di regolazione touchscreen permette di scegliere su una tavolozza di 48 tinte il colore della plancia, delle strisce luminose sui pannelli delle porte e dell’illuminazione del cruscotto. I colori cambiano anche in funzione della modalità di guida selezionata.

Dotata di luci high tech e di nuove firme luminose, Nuova Mègane E-TECH Electric è “Living native”: basta avvicinarsi perchè prenda vita, svelando un’inedita sequenza di benvenuto animata da numerosi effetti luminosi e sonori. Nuova Mègane E-TECH Electric riconosce automaticamente l’utente in possesso della Hands-free card, per l’accesso e l’avviamento del veicolo, quando si avvicina a meno di un metro. Il veicolo avvia allora una sequenza luminosa facendo brillare i fari dall’interno all’esterno per poi spegnerli ed accendere le luci diurne e gli indicatori di direzione. Al posteriore, si accendono i fari e la fascia luminosa, mentre gli indicatori di direzione si attivano a scorrimento dinamico. La sequenza di benvenuto si conclude con l’accensione di due luci che, dai retrovisori, proiettano per terra il nuovo logo Renault, indicando il percorso da seguire per raggiungere il veicolo. La sequenza di benvenuto proposta da Nuova Mègane E-TECH Electric si conclude quando il conducente prende posto sul sedile. La dashboard OpenR, che comprende il driver display e il display multimediale centrale, si accende mostrando il logo e il nome della Marca. Si attiva l’ambient lighting che illumina il posto guida, mentre gli altoparlanti emettono il nuovo suono distintivo dell’identità Renault per dare il benvenuto a bordo.

