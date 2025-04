Renault, nel primo trimestre del 2025 il fatturato si attesta a 11,6 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo trimestre 2025 il fatturato del Gruppo Renault si è attestato a 11.675 milioni di euro, in calo dello 0,3% e in aumento dello 0,6% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre 2024. Fatturato del Ramo Auto a 10.128 milioni di euro, in calo del 3,0% e del 2,2% a tassi di cambio costanti1 rispetto al primo trimestre 2024. Solido effetto mix prodotto a +3,7 punti.

Le vendite mondiali del Gruppo Renault si attestano a 564.980 veicoli nel primo trimestre 2025, con un aumento del 2,9% rispetto al primo trimestre 2024. In Europa, le vendite del Gruppo sono aumentate del 2,8% con 402.413 unità vendute (autovetture + veicoli commerciali) e una performance nettamente superiore rispetto a quella del mercato, in calo del 2,0%.

“Il Gruppo Renault – si legge in una nota – prosegue l’offensiva a livello di elettrificazione, con un mix di vendite di veicoli elettrificati in Europa pari al 44,2% (+15,3 punti rispetto al primo trimestre 2024), di cui un mix di veicoli ibridi pari al 31,0% (+10,2 punti rispetto al primo trimestre 2024) e un mix di veicoli elettrici pari al 13,2% (+5,1 punti rispetto al primo trimestre 2024) grazie a Renault 5 E-Tech Electric, Spring e Scenic E-Tech Electric. I veicoli elettrificati della Marca Renault rappresentano il 61,2% delle vendite in Europa, con un aumento di 15 punti rispetto al primo trimestre 2024 ed un aumento di 6,6 punti rispetto al quarto trimestre 2024: le vendite di veicoli ibridi sono in crescita del 46,1%, con un mix del 44,1%, mentre le vendite di veicoli elettrici sono in crescita dell’87,9%, con un mix del 17,1% (6,4 punti in più rispetto al primo trimestre 2024). La Marca Renault si attesta al secondo posto sul mercato dei veicoli ibridi (HEV) in Europa”.

“Nel primo trimestre 2025, il Gruppo Renault ha performato meglio del mercato, con una crescita delle vendite mondiali del 2,9%, nonostante un contesto difficile. Questa crescita è il frutto del successo dei nuovi lanci. Nel primo trimestre, la quota dei lanci recenti rappresenta il 28,3% dei fatturati e continuerà ad aumentare nel corso dei prossimi trimestri, grazie al progressivo potenziamento dei nuovi prodotti. Entro fine 2025, il Gruppo Renault disporrà della gamma più recente disponibile sul mercato europeo, ampliando la copertura geografica con l’International Game Plan. La forza del Gruppo Renault deriva anche dalla sua strategia priva di rischi che, indipendentemente dal ritmo della transizione energetica, può contare su un’offerta di veicoli elettrici da una parte, e veicoli termici e ibridi dall’altra. Quest’agilità e questa flessibilità, abbinate ad un’intensa offensiva prodotto, ci daranno un vantaggio competitivo. La gestione dei costi continua ad essere una priorità fondamentale. In un ambiente macroeconomico instabile, il Gruppo Renault ha deciso di prendere in modo proattivo ulteriori misure di riduzione dei costi”, ha dichiarato Duncan Minto, Direttore Finanziario del Gruppo Renault.

-Foto ufficio stampa Renault-

(ITALPRESS).