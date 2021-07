Renault lancia nuova Captur con tecnologia E-Tech Hybrid 145

La nuova Renault Captur è diventata in breve tempo dal lancio nel 2013 una success story in Francia ed Europa, con oltre 1,5 milioni di unità vendute. Oggi il marchio francese, in collaborazione con Renault F1 Team, aggiunge la tecnologia ibrida E-TECH, che ha permesso di sviluppare due tipi di motorizzazione ibrida, con e senza ricarica.