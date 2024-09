Renault apre nuovo flagship store a Milano Brera

MILANO (ITALPRESS) - Non un semplice showroom automobilistico. E' il nuovo flagship store di Renault nel quartiere Brera di Milano. Come ha spiegato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, si tratta "di uno store che racconta il brand andando oltre l’auto. Ne racconta i valori, i colori, la tecnologia. Un luogo quindi dove le persone entrano in contatto con il mondo dell’auto e soprattutto tra di loro". xh7/ads/mrv