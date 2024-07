ROMA (ITALPRESS) – “Il concetto di destra e di sinistra che hanno in Inghilterra non assomiglia alla nostra idea di sinistra e di destra. Attenzione a non fare paragoni con l’Italia. Credo che le due cose – sconfitta dei Tories e vittoria del Labour – siano concause fifty-fifty del risultato, come succede sempre in questi casi”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a Il Giornale, in merito alla vittoria del laburista Keir Starmer alle elezioni nel Regno Unito.

“C’è una regola in democrazia che non è scritta ma non la si può aggirare: è la regola dell’alternanza. Dopo quattordici anni di governo, sempre dello stesso partito, i lati positivi decrescono, nell’opinione del popolo, a favore di un desiderio di cambiamento”.

Alla domanda se ci sarà una svolta per l’Inghilterra, La Russa dice: “Questo lo vedremo, oggi non si può dire. Comunque la luna di miele sarà lunga con una vittoria del genere. Una svolta già c’è”. Sulle elezioni in Francia e se Le Pen otterrà la maggioranza assoluta o una con i gollisti, il presidente del Senato osserva: “temo di no ma spero di sì”. Infine sulla situazione negli Usa, “credo che Biden rinuncerà. Penso che i democratici stiano cercando solo di capire qual è il momento migliore per annunciare il cambio e provare a sconfiggere Trump”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).